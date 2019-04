Financieel drama voor flatbewoners Rijswijk: ‘Kas Vereniging van Eigenaars leeggeplunderd’

De Vereniging van Eigenaren heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. ,,Het onderzoek loopt,’’ aldus de nieuwe voorzitter Nel Kames. ,,Het is nog allemaal abacadabra. Het geld is weg. Het is in en in triest. We weten niks. Misschien staat het op een buitenlandse rekening? We weten het niet. We zijn kapot. Ik ben ook kapot. Ik ben ook een bewoner. ‘’



Kames laat vandaag weten dat het nieuwe bestuur de kar blijft trekken. ,,We gaan maandag lijnen uitzetten. Hoe moeten we de kas weer aanvullen? Hoe moeten we verder? We gaan de handdoek niet in de ring gooien. Dat kunnen we de mensen in onze flat niet aandoen. We gaan er als bestuur alles aan doen om de boel weer op de rit te krijgen.’’