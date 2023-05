Financiële bijdrage voor 17 kleinschalige Haagse evenementen

Nu beleggers geen woningen durven bouwen, is hoop gevestigd op corpora­ties: ‘Wij moeten mensen helpen’

De woningbouw staat stil. Vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars durven gezien de hoge kosten, gestegen rente en onzekerheid over het beleid van de overheid geen nieuwe woningen meer te bouwen, terwijl daar een enorme behoefte aan is. Vooral in de middenhuur is er een groot tekort. Minister de Jonge zit dan ook met zijn handen in het haar. Hij heeft zijn hoop gevestigd op grote woningcorporaties, die normaal alleen sociale huurwoningen bouwen.