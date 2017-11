Financiële steun voor exposities

Museum Prinsenhof kan 500.000 euro tegemoet zien van de Turing Foundation, een sinds 2006 bestaande stichting van ondernemer Pieter Geelen en zijn vrouw Françoise. Geelen is een van de oprichters van het bedrijf TomTom en behoort tot de belangrijkste mecenassen van Nederland.



Eenmaal per twee jaar kent de Turing Foundation prijzen toe voor de beste tentoonstellingsplannen van een Nederlands museum. Het Prinsenhof krijgt de prijs voor de tentoonstelling Pieter de Hooch, Delftse Meester uit de Gouden Eeuw die daar in oktober 2019 moet openen. Museum Beelden aan Zee in Den Haag kan 150.000 euro tegemoet zien voor de in 2018 geplande expositie Zadkine aan Zee.



De jury van de Turing Toekenning prijst de plannen van het Prinsenhof om ‘een belangrijk meester uit de Gouden Eeuw die nooit eerder monografisch in Nederland te zien was’ in de schijnwerpers te zetten. De jury spreekt van een ‘zeer ambitieus en moedig project’.