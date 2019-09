Financiële steun voor kleinschalige festivals in de stad

In totaal is het budget in het gemeentelijk fonds dit jaar 400.000 euro. Deze derde ronde van ruim 135.000 euro is bedoeld voor Haagse evenementen en festivals die plaatsvinden in de periode van december 2019 tot en met april 2020. Wethouder Richard de Mos (economie, evenementen) maakte gisteren de tien festivals bekend die deze winter (een deel van) de aangevraagde subsidie ontvangen.