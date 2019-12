Financiers Groep de Mos zouden banden hebben met illegale gokwereld

In het onderzoek wordt gerefereerd aan zalencentrum Opera waarvan de broers en uitbaters Atilla en Erding Akyol in september 2019 met hulp van wethouder Richard de Mos twee nachtvergunningen kregen van de gemeente. Het OM verdenkt hen ervan dat ze de vergunningen hebben gekregen door giften aan de partij van Richard de Mos.

Verdachte

Atilla A., goede vriend en donateur van de voormalige Haagse wethouder Richard de Mos, was eerder al verdachte in een onderzoek naar witwassen en illegaal gokken. Dat kwam in november aan het licht door informatie uit stukken van de politie. A. is ook verdachte in het corruptie-onderzoek dat De Mos zijn baan kostte.

In het onderzoek van NRC wordt geconcludeerd dat Richard de Mos de afgelopen jaren nauw betrokken raakte bij de familie Aykol. De voormalig PVV’er zou terecht zijn gekomen ‘in een milieu waarin aanvaringen met overheid en politie gewoon zijn’, aldus het NRC. In een brief aan de gemeente, die het NRC zegt te hebben, zou de politie hebben gewaarschuwd dat Atilla Akyol in 2017 verdachte was in „een groot witwas- en gokonderzoek”. Met deze informatie zou de gemeente uiteindelijk niets hebben gedaan.