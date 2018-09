Finn Puntman is dé beachhunk van Den Haag

De blonde medewerker van Strandpaviljoen de Staat behaalde maar liefst 353 van de 1135 stemmen. Die wist hij niet in zijn eentje voor elkaar te boksen: het hele team van De Staat, dat hem stiekem voor de verkiezing op had gegeven, hielp hem met een postercampagne. ,,Ik was eerst best een beetje verrast toen ik zag dat mijn collega's me hadden opgegeven voor de verkiezing, maar toen het eenmaal begon te lopen, vond ik wel dat ik moest winnen'', lacht Finn.