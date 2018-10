Fiscus heft beslag op van pand Omar Munie: 'Het was sensatie om niks'

De Haagse ondernemer vertelde gisteren dat alles keurig is opgelost met de fiscus. ,,Het was een sensatie om niks'', zegt hij over de hoeveelheid stof die opwaaide nadat de belastingdienst op 19 september beslag legde omdat de Hagenaar sinds 2016 geen loonheffing, omzetbelasting en inkomstenpremie volksverzekeringen had afgedragen.



Munie ligt al enige tijd onder de loep. De ondernemer deed er twee jaar over om het pand te krijgen via het Rijksvastgoedbedrijf. Begin september werd de deal eindelijk afgerond. Met de hulp van een particuliere investeerder legde hij 1,8 miljoen euro neer voor het chique pand. Dat gaat hij verbouwen tot tassenwinkel met koffielounge. Achterin komt een multifunctionele ruimte met een naaiatelier en plek voor ondernemers en expats uit de Schilderswijk.

Opening

Munie, die momenteel in een zonnig oord zit om even wat afstand te nemen en vooral om zijn inspiratie de vrije loop te laten, zegt dat hij hard toewerkt naar de opening van zijn winkel eind november. ,,Ik ben hier druk bezig met nieuwe labels en ik heb veel nieuwe ideeën.''



De hele ophef over zijn kapitale pand wil hij achter zich laten, zegt hij. ,,Het heeft geen zin om met modder te gooien.''



De Haagse ondernemer wordt al maanden achtervolgd door een anonieme briefschrijver die de fiscus, banken, Munie zelf, de gemeente, maar ook de krant bestookt met brieven vol beschuldigingen over zijn financiële status, en zijn privéleven.

Laster