Fiscus verkoopt dure 'Haagse' auto's

Autoliefhebbers waanden zich in een snoepwinkel, gisteren bij een doodgewone garage op het Rotterdamse bedrijventerrein Hoog-Zestienhoven. Een indrukwekkende Porsche Cayenne, een splinternieuwe Mercedes en een retro BMW 5-serie uit 1983, ze staan er allemaal. ,,Ik kijk graag even wat voor moois hier allemaal staat", zegt een medewerker van een kantoor aan de overkant, terwijl hij stiekem even van zijn werk is weggeslopen om weg te dromen bij de bonte verzameling bolides. ,,Maar dit kan ik nooit betalen joh, daar heb ik echt geen geld voor." Omdat niemand mag weten dat hij in de tijd van de baas bij blinkende bolides staat te likkebaarden, blijft de man liever anoniem.



Wat doen die dure auto's op een grauw, onopvallend bedrijventerrein ergens aan de rand van Rotterdam? ,,Wij veilen deze auto's in opdracht van de Belastingdienst, die heeft er beslag opgelegd", vertelt commercieel directeur Rob Meijer van BVA Auctions. Waar de auto's zijn ingenomen die vandaag tentoon staan, wil hij niet zeggen. Maar een blik op de nummerborden verraadt dat ze afkomstig zijn van autobedrijf Can, eigendom van een Turkse Rotterdammer.



Een kleine maand geleden werd bij het Haagse bedrijf aan de Kerketuinenweg een lading auto's ter waarde van ruim een miljoen euro in beslag genomen om een enorme belastingschuld te vereffenen. Een paar maanden geleden was het bedrijf nog in de Spaanse Polder in Rotterdam gevestigd. Dit bedrijventerrein lag onder een vergrootglas, omdat er veel malafide ondernemingen zouden zijn gevestigd. Op basis van informatie die was binnengekomen werd ook een onderzoek gestart naar het bedrijf van de Turkse Rotterdammer. Toen die zijn bedrijf naar Den Haag verplaatste, ging dat onderzoek gewoon door. Met de in beslagname dus als gevolg.