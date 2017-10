Flagshipstore Coolblue opent in New Babylon

Eigenaar Icon Real Estate van New Babylon verschuift de focus van het retailgedeelte naar een ‘full-service concept’, want naar een winkelcentrum met voornamelijk kledingwinkels zou nog te weinig vraag zijn. ,,Aan de ene kant hadden we grote kledingwinkels die de hele dag leeg waren”, zegt Icon. ,,Aan de andere kant klaagden huurders van kantoorpanden dat ze naar de binnenstad moesten voor een zakelijke lunch. Tegelijkertijd draaiden de vergader- en congresfaciliteiten op alle capaciteit en was er vraag naar meer.”

Teloorgang

Sinds het vertrek van onder meer kleding winkels Mango, Cool Cat, Vero Moda en Only, in maart van dit jaar, stond negentig procent van New Babylon leeg. Gespeculeerd werd over een teloorgang, de lokale politiek opperde zelfs het idee voor een fietsenstalling in het pand. Intussen was Icon dus druk bezig met het maken van nieuwe plannen, zo blijkt nu.