Flamboyante BN’ers Frank (74) en Rogier (46) weg uit Den Haag? ,,Alleen in een kist”

Bij een bezoek aan het huis van excentrieke interieurstylisten schetst menig mens al een plaatje. En wie de programma’s van Frank en Rogier heeft gezien, zal hopen een iconisch paleisje binnen te treden. Zo presenteerden de mannen voorheen Paleis voor een Prikkie bij SBS, waarin zij huizen omtoverden van mensen die het niet breed hadden. Begin deze maand ging hun nieuwe RTL4-programma de lucht in: ‘Frank & Rogier Checken in’, waar ze Bed and Breakfasts restylen. Na intensieve draaiweken zijn ze weer terug in hun riante stekkie in Benoordenhout. Gewoon in Den Haag.