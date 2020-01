Flat beschoten aan de Loevesteinlaan, omstanders horen knallen en geschreeuw

Wassenaar­se caféavond eindigt voor bezoeker met klap in gezicht

28 januari Een gezellige avond in café Rooie Cor in Wassenaar eindigde voor een 58-jarige man in oktober met hoofdpijn. Op weg naar zijn auto werd hij door een andere cafébezoeker met een vuist in het gezicht neergeslagen. Hij raakte daarbij gewond.