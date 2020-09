Flat met een oprijlaan: ‘Het woongenot begint al als ik thuis kom’

Een verdwaalde Hagenees?

,,Zo noem ik mezelf. Ik woon al 45 jaar in Voorburg, maar Hagenees blijf je altijd. Pas getrouwd was ik op zoek naar een grotere woning. Ik liep binnen bij een verhuurmaatschappij en kende één van de medewerkers. Zij zei: vul dit formulier maar in. Niet veel later had ik een huis. Deze flat was net gebouwd, ik kon zelfs de etage kiezen.”