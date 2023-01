Flatbewoners komen geschrokken naar buiten: mogelijk molotovcocktail tegen raam gegooid

Haagse Limmy heeft ‘de smaak te pakken’ na deelname aan televisie­pro­gram­ma's

Ze is ‘de baas’ van één van de honderd vlakken van de led-vloer van RTL4. Limmy Yusuf uit Scheveningen is drie weekenden op rij op televisie te zien in het programma The Floor. De winnaar gaat er met een ton prijzengeld vandoor. Ze heeft de smaak te pakken. ‘Ik kan dit ook weer afvinken.’

21 januari