Flatbewoners verrast door plaatsing struikeltrap bij voordeur, ook woningcorporatie en gemeente weten van niks

vijf jaar cel geëist Date van 43-jarige man ‘valt’ van balkon en breekt rug en bekken: ‘Jij gaat dood vanavond’

8 januari Een date eindigde op 30 mei vorig jaar in Den Haag dramatisch. Een jonge vrouw viel van een balkon en brak rug en bekken. Volgens het OM wilde zij vluchten voor Clayford W. (43) die haar in zijn woning met een vuurwapen bedreigde. De verdachte hoorde vanmiddag in de rechtbank vijf jaar celstraf tegen zich eisen. Hij beweert niets gedaan te hebben.