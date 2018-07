Flatje van 600 euro? In je dromen

Code rood: Te dichtbij parkeren van auto bij hoog gras kan al natuur­brand veroorza­ken

12:28 Code rood is van kracht in de Haagse regio. Nee, dat houdt niet in dat er hevige onweersbuien op komst zijn, maar dat het juist zo droog is dat zelfs het te dichtbij parkeren van een auto bij hoog gras al kan zorgen voor grote branden. De brandweer is alert.