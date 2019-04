Flatwoningen in Rijswijk ontruimd om koolmonoxide

Klant is koning Doorpassei­zoen in paleizen­stad: Gemiddelde bruid besteedt 1750 euro aan een jurk

21:01 Het is druk deze tijd in het Bruidspaleis. In mei en juni vliegen veel bruiden uit en dus is het nu de tijd voor spelden en meten. Doorpasseizoen heet het in jargon. Deze week duiken we voor de rubriek Klant is Koning in de wereld van de bruidsjurken.