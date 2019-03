Fles tequila aangetroffen bij gewonde autobestuurder na ongeluk op Jonckbloetplein

Hulpverleners troffen in de personenauto een fles tequila aan. Of de bestuurder onder invloed was toen het ongeluk gebeurde, is nog niet duidelijk.



Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer bijgestaan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de brandweer was uitgerukt voor het ongeval, omdat er mogelijk iemand vast zat in een van de voertuigen. Dit bleek echter niet het geval, wel heeft de brandweer hand- en spandiensten verricht.



Doordat het kruispunt werd afgesloten ontstond er een verkeersopstopping. Tramlijn 16 was tijdelijk gestremd. Ook moesten lijnbussen en automobilisten andere route’s kiezen om op hun bestemming te komen.



