Fletcher Hotel in Leidschendam ontruimd na gaslek

De lekkage is ontstaan bij werkzaamheden in de straat in Leidschendam. Door het lek is er een hoge concentratie gas in het riool gekomen. ,,Daar hoeft maar een vonkje bij te komen en de hele boel ontploft. Daarom hebben we het naastgelegen hotel ontruimd”, legt een brandweerwoordvoerder uit. Ruim honderd mensen hebben het hotel moeten verlaten. Ook de HTM heeft om die reden omleidingen ingesteld.

Netbeheerder Stedin is bezig met reparatiewerkzaamheden. Wanneer het lek gedicht is, wordt het riool geventileerd. ,,Gas is vluchtig. Daarom luchten we het riool na de reparatie. Vervolgens gaan we meten of de concentratie gas laag genoeg is.” Op dat moment mogen hotelgasten en personeel weer terug naar binnen en zal de HTM zijn omleidingen opheffen.



