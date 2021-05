Flink mis in het Bezuidenhout: Huisjesmelkers, lachgasgebruikers en tientallen boetes

Bij een grote handhavingsactie bleek er nogal wat mis te zijn in de wijk. Zo controleerde de politie samen met de gemeentelijke belastingzaken, de brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen. Hierbij inde de gemeentelijke belastingzaken voor ruim 16.000 euro aan openstaande belastingschulden en werden vijf voertuigen voorzien van een wielklem.



,,De politie heeft 25 automobilisten een boete gegeven voor het overtreden van diverse verkeersregels waaronder te hard rijden, rijden zonder rijbewijs of rijden onder invloed”, liet de gemeente vandaag weten.

Lachgas

Ook werden er twee voertuigen in beslag genomen. ,,In één geval was er sprake van een spookvoertuig. Dit voertuig staat in geen enkel systeem geregistreerd.” De andere wagen die in beslag werd genomen was van een bestuurder die tijdens de actie werd aangehouden voor rijden onder invloed. ,,Bij deze bestuurder is ook een flinke hoeveelheid lachgas in het voertuig aangetroffen en de bestuurder bleek ook nog in het bezit te zijn van verdovende middelen.”

Ook werden foutparkeerders aangepakt. ,,Het parkeerteam heeft 39 bekeuringen gegeven voor foutparkeren of omdat er niet betaald was.”

Uitkeringsfraude

Naast de controle buiten werden er ook 25 woningen doorzocht door de Haagse Pandbrigade en de politie. ,,Zij controleerden onder andere meldingen van overlast, woningen waar (drugs)gebruikers samenkomen, overbewoning (als er meer mensen wonen dan is toegestaan), onderhuur en uitkeringsfraude.” In bijna alle woningen die werden gecontroleerd bleek er wel wat mis te zijn. In 21 gevallen bleek de inschrijving op het adres niet in orde. ,,Hier wordt nader onderzoek naar ingesteld omdat door onjuiste adresinschrijvingen misstanden kunnen ontstaan met bijvoorbeeld uitkeringen en toeslagen.”

Bij zeven woningen werd er een te hoge huur gerekend door de huisbaas en op vier adressen was er sprake van overbewoning. ,,Daarnaast troffen de controleurs in één woning een dusdanig vervuilde situatie aan dat hier professionele hulpverlening voor wordt ingezet.”

Alcoholverkopers

Ook de verkoop van alcohol bij horeca in de wijk werd gecontroleerd. ,, De verkoop van alcohol gaat gepaard met strenge regelgeving. De politie, het handhavingsteam, Stedin en de NVWA controleerden bij enkele ondernemingen in het gebied de naleving hiervan en trokken meldingen na van mogelijke onbetrouwbare bedrijvigheid.”



Bij de meeste zaken was alles op orde, maar toch werden er zestien misstanden geconstateerd. ,,Zo was in sommige gevallen de hygiëne niet op orde, waren er misstanden aan de energiemeters en of hielden ondernemingen zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Bij één supermarkt werd de regelgeving onvoldoende nageleefd en is er een bestuurlijke rapportage opgemaakt.”

Tram- en treinreizigers kwamen ook niet ongeschonden door de controle. Bij de actie hebben controleurs van de HTM, de RET en de NS samen met de politie verschillende trams, metro’s, treinen gecontroleerd op de stations Laan van NOI en Centraal Station. ,,Van de RET en HTM kregen 77 reizigers een boete van ongeveer 55 euro. De NS heeft 23 reizigers uitstel van betaling gegeven.” Twee personen zijn aangehouden door de politie omdat zij gesignaleerd stonden. Ook probeerde een persoon aan de controle te ontkomen, hij is uiteindelijk aangehouden.

De actie was een samenwerking van de gemeente Den Haag, politie, OM, brandweer, HEIT, Stedin, NVWA, HTM, RET en de NS.

