Flinke botsing tussen auto en scooter op Troelstrakade

Ruim 1700 koorleden treden samen op bij Terug naar de Kust in Schevenin­gen

15:44 Het is weer tijd voor Terug naar de Kust in Scheveningen. Op zaterdag 28 september is de derde editie van het gratis korenfestival. Ruim 1700 koorleden uit 45 verschillende koren zullen optreden. De opening van het eendaagse festival begint met een ‘inzingoefening’ onder leiding van Gregor Bak.