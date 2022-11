Flinke brand in kelder van flat Lau Mazirellaan

met video Wat bezielt jongen (19) om eigen crash te filmen en delen? 'Om nog op te vallen moet het steeds extremer’

Een filmpje waarbij een 19-jarige automobilist uit Maassluis zijn eigen crash filmt, terwijl hij de sloot in rijdt, gaat viraal op het internet. Tienduizenden mensen hebben inmiddels gezien hoe de jonge bestuurder met 120 kilometer per uur - twee keer de toegestane snelheid - niet meer kan remmen voor een bocht. ‘De tendens van tegenwoordig is dat mensen zulke ondoordachte dingen doen voor hun ‘minute of fame’.’

8 november