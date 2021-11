Flinke celstraffen voor ontvoering en mishandeling na ruzie op Facebook

golfbrekers In de herensocië­teit letten ze nu extra goed op elkaar: ‘Als een lid ziek is bellen we om te vragen hoe het gaat’

Ook in coronatijd, juist in coronatijd, staat het bestuur van de besloten herensociëteit De Vereeniging aan de Haagse Kazernestraat pal voor de leden. Die wéten dat er deze periode extra goed op hun welzijn wordt gelet. Daarom wordt op de clubavonden om een QR-code of een geldig testbewijs gevraagd.

