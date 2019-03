Flinke file door afsluiting Koningstunnel

Het zwaartepunt lag volgens de verkeersdienst rond 8.30 uur. ,,Het was vooral druk in de tweede helft van de ochtendspits”, aldus de ANWB. ,,Daarbij ontstond een file op de Utrechtsebaan die tot aan Zoetermeer doorliep. Rond half negen gaf dat drie kwartier vertraging. Dat vlakte later op de ochtend af.”

De ANWB zag die drukte gisteren rond hetzelfde tijdstip ook ontstaan door de afsluiting van de Koningstunnel. De verkeersdienst adviseert automobilisten daarom de komende tijd ook andere routes te kiezen om Den Haag in te rijden. ,,Via Rijswijk of via de N44 (Wassenaar, red.). Daar was het vanochtend minder druk.”