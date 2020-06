Flinke file op Wippolderlaan richting Den Haag na ongeluk met vrachtwagen

Nieuw slachtof­fer meldt zich in Zoetermeer­se misbruik­zaak: ‘Rot voor zo’n kind, maar ik heb niks uitgevre­ten’

8:11 Er was sprake van één jong meisje uit Zoetermeer dat door Maurice K. werd misbruikt. Op het moment dat hij voor de tweede keer in beroep ging tegen die veroordeling, meldde zich weer een slachtoffertje. Uit een gezin dat tot dan vierkant achter K. had gestaan.