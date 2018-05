Flinke files op A4 en A13 na ongeluk en voertuigbrand

Video Woeste zonderling schept eigen Eden: Welkom in Habbo's 'Pariadijs'

12 mei Je kunt hem een zonderling noemen, een eigenheimer, een paradijsvogel. Habbo is het allemaal. In Madestein, een tussen Ockenburg en het Westland ingeklemd groengebied, is deze 61-jarige Hagenaar bezig zijn eigen paradijs te scheppen.