Flinke heibel in de Haagse gayscene door uitspraken COC-voorzitter

VIDEO Twee nieuwe kunstwer­ken in de Zandmotor

8:05 De Zandmotor bij Ter Heijde is straks twee kunstwerken rijker. Wil je ze echt goed zien? Dan moet je de lucht in, want de creaties van Haagse kunstenaar Nico Laan zijn het best te zien van bovenaf. Dat schrijft mediapartner In de Buurt Westland.