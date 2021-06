Flinke heisa om blote poppen bij Scheveningse strandtent: ‘Ja, het zijn wel duidelijke piemels’

Een aantal gekleurde blote (pas)poppen hangen op verschillende plekken in de strandtent, maar zijn alleen vanaf de strandkant te zien. Dat ze voor veel ophef zorgen en dat handhavers langskwamen, verbaast de eigenaresse op zijn zachts gezegd.



,,Ik dacht dat we iets verkeerds gedaan hadden”, zegt ze lachend. ,,We hadden die avond ervoor een feestje gehad. Dus ik dacht dat er misschien teveel lawaai was geweest. Toen bleek dat de agenten er waren omdat de poppen aanstootgevend zouden zijn en dat ze een zwembroek aan moesten, was ik stomverbaasd. Ik dacht dat ik in de maling werd genomen.”