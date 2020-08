Flinke klap voor toerisme in Den Haag door corona: bijna driekwart minder aanloop

Van de vijf grote steden in Nederland daalde het percentage in Den Haag met 77,1 procent wel het minst. Amsterdam kreeg het het meeste te verduren. In de hoofdstad nam het percentage met 92,1 procent af. Utrecht volgt met 80 procent, daarna Rotterdam en Maastricht met 78,4 procent.

Landelijk daalde het aantal bezoekers aan toeristische accommodaties in het tweede kwartaal met 72 procent. Vorig jaar sliepen er nog een record aantal mensen in een hotel, camping of andere toeristische slaapplekken in Nederland. Door corona bleef daar vrij weinig van over.