Flinke ravage na ongeluk op Beresteinlaan

Column Voor een salaris van 1 miljoen wil ik ook wel effe een paar minuten vals zingen

7:24 'Wie is dat? Piet Piraat?' 'Ze ken dat ooglapje beter in d'r mond proppen.' Welkom in huize Ome Ed. Hij kijkt samen met Elsje, Samantha en zijn beste gabber Gerard de Gleuvenglijder naar het songfestival.