Flinke ravage op Voorburgseweg Leidschendam na aanrijding met vuilniswagen

De bestuurster kwam door de botsing op de stoep terecht en raakte hierbij de boom, maar ook een geparkeerde motor. De schade is aanzienlijk.



Het ongeval was ter hoogte van de Looierslaan. Vlak na het ongeval klaagde de bestuurster over misselijkheid. Ze is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee in de ambulance.



De Voorburgseweg is tijdelijk afgesloten vanaf de Dr. v.d. Stamstraat. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.



