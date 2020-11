Flinke rookontwikkeling bij brand in bedrijfspand Forepark

Medewerkers van het getroffen bedrijf Bali Food hebben de hulpdiensten ingeschakeld. De brandweer had de situatie snel onder controle. ,,We zorgen nu nog voor ventilatie om de rook te verwijderen en voeren metingen uit”, laat een woordvoerder weten.



Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog onduidelijk. ,,Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.” Volgens calamiteitensite Regio15 is de brand begonnen in een meterkast.



Niemand is gewond geraakt.