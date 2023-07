Flinke rookontwikkeling bij brand in Haagse Schilderswijk, enkele woningen ontruimd

Ook bestaande flitsbezor­gers worden langzaam het centrum uit gewerkt: ‘Blij dat ze weg zijn’

De Flink-vestiging in de Prinsestraat is na veel klachten vertrokken. De flitsbezorger en gemeente werden het eens over een nieuwe plek. Geen van de betrokken partijen is daar echt rouwig om. ‘Bezorgers reden keihard door de straat of stonden te roken.’