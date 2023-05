Flinke ruzie over beachvolleybalterrein: ‘Dan maar geen overeenkomst met Beach Stadium’

Huisartsen in de bres voor neergesto­ken collega: ‘In mum van tijd werd hij patiënt in levensge­vaar’

Collega's van de in februari neergestoken huisarts in Den Haag hebben een crowdfunding opgestart voor het slachtoffer. Huisarts Vincent Zieren raakte op 21 februari van dit jaar zwaargewond na een steekpartij in de spreekkamer van de praktijk. Inmiddels is hij ‘volop herstellende’ van zijn verwondingen, melden zijn collega's.