Flinke schade bij aanrijding tussen scooter en auto op Parallelweg

De scooter schoof door de botsing enkele meters over het wegdek door. De achterkant van de scooter raakte flink beschadigd. Het wiel en andere onderdelen van de scooter lagen enkele meters van de scooter in de ronde verspreid. Ook de auto liep flinke schade op.



Ondanks de klap raakte niemand gewond en hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeluk is ontstaan, is nog onduidelijk. De Parallelweg tussen de Vaillantlaan en station Hollands Spoor was korte tijd afgesloten voor onderzoek naar het ongeluk.



