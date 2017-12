Flinke schade bovenwoning Hazelaarstraat door felle brand

D'Angelo haalt zijn gelijk bij Ombudsman: politie zat fout bij aanhouding

11:09 De Nationale Ombudsman heeft de politie op de vingers getikt voor het incident met Hagenaar D'Angelo. De man werd in november 2015 voor de derde keer bij zijn huis in de wijk Loosduinen ten onrechte aangezien als crimineel. Tot overmaat van ramp werd hij deze keer met een wurgklem naar de grond gewerkt en kreeg hij pepperspray in zijn gezicht gespoten. Eenmaal op het bureau was het in vijf minuten duidelijk dat de agenten de verkeerde voor zich hadden.