Flinke schade door allesbrander bij waterpijp-café aan Beeklaan

De brand was ontstaan door een allesbrander, een soort houtkachel. De brandweer had in het begin moeite de brand te lokaliseren en mede daardoor kwam er veel rook vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten daarom hun huis tijdelijk uit voorzorg verlaten.



Het café heeft door de brand flinke schade opgelopen, maar niemand is gewond geraakt.



