Flinke schade door explosie bij Shurgard in Rijswijk, politie zoekt getuigen

Getuigen zeggen dat ze vlak na de knal drie mannen in de richting van het getroffen pand hadden zien rennen. ,,Dit drietal werd later gecontroleerd en verklaarde na de klap poolshoogte te zijn gaan nemen”, dat laat de politie vandaag weten. ,,Een andere getuige had gezien dat er iets in brand werd gestoken voor het pand door een donker geklede man die was weggerend in de richting van de Treubstraat.”



Wat er precies tot ontploffing is gebracht, is nog onduidelijk. De districtsrecherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.