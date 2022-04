Flinke stijging fietsdiefstallen in Segbroek: ‘Vooral e-bikes’

Haagse buurt in alle staten als komst flitsbezor­ger waar is: ‘Zeven dagen in de week geluids­over­last’

Overal waar flitsbezorgers neerstrijken om van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat vanuit hun zaak boodschappen te bezorgen zijn omwonenden in rep en roer. Nu is het Oude Centrum in alle staten waar sprake zou zijn van een vestiging van Getir aan de Lutherse Burgwal. Een verbod is er in Den Haag nog niet.

10:15