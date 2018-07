Flinke stijging huurhuis, nu gemiddeld 1565 euro per maand

De ellende voor woningzoekenden is nog niet voorbij. Waren de prijzen van koopwoningen in Den Haag al torenhoog, ook de huurprijzen lopen nu flink op. De prijsstijging zal zich voorlopig voortzetten, voorspelt online verhuurplatform Pararius.

Een huurwoning in Den Haag kost op dit moment ruim zeven procent meer dan een jaar geleden. Voor een huis van 100 vierkante meter moet gemiddeld 1565 euro per maand worden neergelegd: 105 euro per maand meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die online woningverhuurplatform Pararius (vrije sector) gisteren publiceerde.

Flinke bedragen, maar ze komen nog niet in de buurt van de kosten van huurwoningen in Amsterdam. Voor een huisje van 100 vierkante meter betaal je daar al snel 2280 euro. Dat is ook meteen een van de redenen dat de prijzen in Den Haag (en Rotterdam) voorlopig waarschijnlijk zullen blijven stijgen. ,,In Den Haag liggen de prijzen nog ónder het landelijk gemiddelde van 15,82 euro per vierkante meter", zegt een woordvoerder van Pararius. ,,Amsterdammers zullen in toenemende mate verhuizen naar steden waar de woningen goedkoper zijn. Ze drijven de prijzen verder op." Bovendien trekken ook steeds meer mensen uit het noorden van Nederland naar de Randstad. ,,Steden hebben een enorme aantrekkingskracht."

Volgens de woordvoerder halen bepaalde 'goedkope' wijken in Den Haag, zoals de Schilderswijk, de gemiddelde huurprijs nu nog omlaag. ,,In Amsterdam is dat anders: daar zijn de prijzen in iedere buurt hoog."