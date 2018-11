Flinke stroomstoring treft delen van Wassenaar en Voorschoten

Update Storing Caiway legt glasvezel en coaxdien­sten plat in de regio

19:55 In Delft, Den Haag en Westland kampt Caiway met een storing. Dit zorgt voor de uitval van de glasvezel- en coaxdiensten. Inmiddels is er een oplossing voor het probleem en zullen de diensten geleidelijk in alle gebieden weer online komen.