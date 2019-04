Flinke verkeersopstoppingen op routes naar stranden op zonovergoten tweede paasdag

Op eerste paasdag was er nog niet veel aan de hand, maar op tweede paasdag was het goed raak. Of mis. Zonaanbidders uit de wijde omgeving kwamen op het idee om de auto te pakken voor een dagje naar het strand. En wat iedereen kon zien aankomen gebeurde: files dus in de richting van met name de boulevard in Scheveningen.