Flinke vertraging voor reizigers tussen Den Haag en Delft

Betaald parkeren ingevoerd in Haven-, Geuzen- en Statenkwartier

12:01 In september werd het al aangekondigd, maar vandaag is het zover: de uitbreiding van betaald parkeren in Scheveningen. Vanaf vandaag zijn het Haven-, Geuzen- en Statenkwartier toegevoegd aan de zones waar betaald parkeren geldt.