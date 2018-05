Flinke wateroverlast in Muzentoren, parkeergarage ondergelopen

Column Ik vind bukken al een opgave

5 mei Er zijn weinig, nee, géén sporten die mij in beweging krijgen. Ik zie er de zin niet van in en ben er ook niet goed in. Ik eindig altijd onderaan. Daarom acht ik darten nog wel aardig: de enige sport ter wereld waarbij je wint als je geen punten hebt.