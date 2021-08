Flitsbezorgdiensten bezorgen vooral stress

Roemeense vast voor dubbele steekpar­tij: ‘Familie aange­spoord tegen mij te verklaren’

24 augustus Voor het vermeend steken van haar nichtje in de buik zit de Roemeense Evelin I. (23) al zeven maanden in voorarrest. Ook zou ze een ander persoon een jaar eerder in de rug hebben geraakt. ,,Mijn familie heeft iets tegen mij!”