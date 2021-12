Flitsbezorgers zijn niet goed voor onze steden

Flitsbezor­gers weren uit Haagse winkelpan­den: ‘Het zijn transport­be­drij­ven’

Flitsbezorgers als Gorillas en Flink zijn transportbedrijven. Die stop je niet in winkelpanden, dat is in strijd met de regels, vinden Haagse raadsleden. Ze willen dat Den Haag de snelle variant op thuisbezorging meer aan banden legt. Wethouder Robert van Asten gaat bekijken of dat mogelijk is.

9 december