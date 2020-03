Floor (17) raakte door corona drie baantjes kwijt: ‘Het is een hele rare toestand. Ingrijpend ook’

Balen zeg, wat deed je allemaal?

„Twee dagen per week werkte ik in een koffietentje in het Stadshart, één dag per week bij een hotel in Nootdorp en twee tot drie keer per week bij de receptie van een wellness in Bleiswijk. Nu zit ik ineens zonder werk, omdat alle horecagelegenheden moesten sluiten. Ik begrijp het wel, maar het is shit. Want thuis heb ik niet echt iets te doen en omdat ik verkouden ben, mag ik ook niet naar vriendinnen. Daarom ga ik maar wandelen met onze Yorkshire terriër Bibi of rennen om mijn energie een beetje kwijt te kunnen.”