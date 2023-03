Florian (26) speelt op meerdere festivals na winnen van dj-wedstrijd: ‘Groter dan ik ooit heb gedaan’

gouden pollepel Bij Season in de Lange Houtstraat is het verzorgd en goed, maar ontspannen tafelen

Het was een wens van ondernemers René Ameling en Danny Slijngard om een horecazaak te beginnen. Het werd echt met Season. Verzorgd en goed, maar ontspannen tafelen. Zo zagen de mannen het voor zich. Dat is precies wat we ervaren.