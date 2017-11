‘Fluisterregels’ nekken oud-en-nieuwfeest Doop

Vier keer per jaar verleent de gemeente Den Haag een collectieve ontheffing aan horecaondernemers. Op die data mag tót 01.00 uur ’s nachts van de geldende geluidsnormen worden afgeweken. Dit omdat ‘het college het belangrijk vindt dat horecaondernemers een aantal keer per jaar de mogelijkheid krijgen om festiviteiten te houden waarbij zij geen rekening hoeven te houden met de geluidsnormen.’



,,Maar na 01.00 uur moet het aantal decibellen dat op en rondom het feest wordt geproduceerd, worden teruggebracht tot fluisterniveau”, verzucht Stef Vrolijk. Hij is dj en organiseert grote dancefeesten in het hele land, waaronder het succesvolle Free Your Mind in Arnhem. De afgelopen twee jaar hield hij tijdens de jaarwisseling in Den Haag het dancefeest Doop, voor 1.600 feestgangers in de Grote Kerk.