Flyeractie voor vermiste Nsimire (14) bij Den Haag Centraal

De flyeractie is georganiseerd door collectief ‘de Boze Moeders’. De vrijwilligers delen flyers uit met meer informatie aan voorbijgangers. Mensen die willen helpen met de zoektocht konden flyers ophalen en ook uitdelen op een later tijdstip op andere plek. ,,Het flyeren zelf kun je op elk moment doen wat jou uitkomt! Totdat Nsimire thuis/veilig is, is al jullie hulp welkom! Laten wij als burgers, alles op alles zetten op Nsimire in een veilige situatie te brengen’’, aldus de vrijwilligers op Facebook. De vrijwilligers houden vandaag ook in Rotterdam een flyeractie.

Vermissing

Nsimire is al vermist sinds vrijdag 27 juli. Deze week deelde de politie meer informatie over de verdwijning. De zaterdag na haar vermissing werd ze rond 15.00 uur gespot bij de Albert Heijn aan de Steijnlaan en even later bij een supermarkt op de Paul Krugerlaan in de Haagse wijk Transvaal. Daarna was ze tot 17.00 uur in muziekcentrum Musicon aan de Soestdijksekade. Die avond zat ze met een vriendin op schommels op het pleintje achter de Architect Jan Wilsstraat. Sindsdien heeft niemand haar meer gezien.



De politie deelde ook nog informatie over het gebruik van haar ov-chipkaart. Daarmee is voor de laatste keer uitgecheckt op zondag op de Escamplaan. Ook haar telefoon is nog gebruikt. Haar telefoon stond in de week daarna nog enkele keren een korte tijd aan in de buurt van het Newtonplein, de Lijnbaan en Buitenom. Dat spoor stopt op 4 augustus. Sindsdien staat haar telefoon uit.



