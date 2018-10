Flyers verspreid in Schilderswijk tegen komst Identitair Verzet

LaatZeNietLopen.nl informeerde in de flyers buurtbewoners over de demonstratie en riep hen op om in actie te komen tegen de komst van wat zij ‘racisten en fascisten’ noemen. ,,Laat Ze Niet Lopen staat zeker niet kritiekloos tegen over de As-Soennah moskee, maar ziet de acties van Identitair Verzet als een pure, fascistische provocatie jegens elke moslim en jegens elke inwoner van de Schilderswijk”, zeggen de antiracisten in een bericht op hun blog. ,,Organiseer jezelf en je vrienden, fluit ze uit, overstem ze, blokkeer, laat zien dat ze niet welkom zijn! Eerdere nazi-demonstraties zijn door toedoen van tegenacties altijd vrij beperkt gebleven. Het is aan ons om samen de ruimte voor racisme zo klein mogelijk te maken.”

Het Identitair Verzet zat zelf ook niet stil. In een bericht op Facebook plaatste het verzet foto's van hun eigen flyeracties in Den Haag, onder meer in de buurt van zalencentrum Opera en het politiebureau in Ypenburg.



De protestbeweging wil de geplande demonstratie pal voor de As-Soennah moskee afdwingen bij de rechter. Burgemeester Krikke liet vorige week weten dat de demonstratie voor de moskee aan de Fruitweg niet door mag gaan vanwege de veiligheid. Zij verplaatste hem naar de Koekamp in het Haagse centrum.



De locatie van het protest is voor het Identitair Verzet belangrijk omdat de groepering wil dat het gebedshuis wordt gesloten na meerdere controverses. ,,Recentelijk gaf een imam die preekt in deze moskee aan dat het wegsnijden van de clitoris bij kinderen wordt aanbevolen”, zei een de woordvoerster van Identitair Verzet eerder tegen deze krant. ,,De AIVD noemde het bestuur onbetrouwbaar en vele Haagse jihadisten hoorden hier eerst de preken aan voor dat ze vertrokken naar Syrië.”